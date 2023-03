Le sélectionneur espagnol tourne le dos à Brahim Diaz (PHOTO)

Louis De La Fuente a dévoilé la liste de la Roja pour les prochains matchs face à la Norvège (25 mars) et à l’Ecosse (28 mars) dans le cadre des qualifications à l’Euro. Et Brahim Diaz n’y figure pas, ce qui a surpris le joueur et son entourage.

Malgré ses prestations exceptionnelles avec l’AC Milan, Brahim Diaz, semble-t-il, ne figure pas dans les plans du sélectionneur espagnol.

A noter que le binational n’avait pas encore tranché quant au choix du pays qu’il allait représenter. « On a eu une discussion sincère et il doit faire un choix. Comme je dis depuis le début, on n’est pas dans la négociation car celui qui veut rejoindre l’équipe nationale les portes lui seront ouvertes. Il ne faut pas mettre la pression sur les joueurs quand il y a des incertitudes ou des décisions à prendre. Il y a des joueurs binationaux qui font vite leur choix tandis que d’autres ont besoin de plus de temps pour se décider », avait confié , à ce propos, Walid Regragui.

Et d’ajouter : « Le Maroc est la quatrième nation en Coupe du monde et pour intégrer cette équipe, il faut une progression suffisante et convaincante ».

De plus, Brahim Diaz, a-t-on appris, ne possède nul document attestant de sa nationalité marocaine. En effet, Le Site info avait souligné, en exclusivité, que la présence de Diaz au sein de la formation des Lions de l’Atlas était improbable, voire impossible, pour des complications administratives en rapport avec sa nationalité sportive marocaine.

Le milieu de terrain de l’AC Milan, né le 3 août 1999 à Malaga (Espagne), se rattache au Maroc par l’intermédiaire de sa grand-mère, alors que les autres membres de sa famille sont originaires d’Espagne et d’un pays d’Amérique latine.

H.M.