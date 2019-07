Le sélectionneur algérien encense les Lions de l’Atlas

Avant le début de la Coupe d’Afrique des Nations 2019, personne ne voyait l’Algérie favorite de la compétition. Après une prestation haute en couleur lors de la phase de poules, la donne a changé.

Plusieurs analystes et amoureux du ballon rond estiment désormais que les Fennecs ont plus de chances de soulever le trophée. Ce n’est pas le cas du sélectionneur de l’Algérie, Djamel Belmadi

Ce dernier a fait savoir que son équipe n’est pas la meilleure du tournoi comparée à celle du Maroc et de l’Égypte. “Nous n’avons jamais dit que nous sommes les meilleurs. Nous négocions la CAN match par match et nous savons très bien que la sélection du Maroc et de l’Égypte sont de grandes équipes”, a confié Djamel Belmadi au quotidien algérien, Al Nahar.

Notons que l’Algérie affronte la Guinée en huitièmes de finale dimanche prochain. Le Maroc jouera contre le Bénin vendredi, tandis que l’Égypte défiera l’Afrique du Sud samedi.

N.K