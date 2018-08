Le salaire de Ronaldo à la Juventus fait des jaloux

Rappelons également que l’indemnité de transfert au Real de 100 millions d’euros sera payée en deux temps et que le transfert d’Higuain va rapporter 55 millions à la Juve. Le quotidien sportif italien Tuttosport annonce que depuis l’arrivée de Ronaldo, 55.000 maillots floqués du numéro 7 ont été achetés. Et c’est loin d’être fini. De quoi renflouer les caisse du club italien?

L’ex star du Real a signé un contrat de quatre saisons à 30 millions d’euros net par an. En Espagne, il était à 21 millions brut annuels. A titre de comparaison, Gonzalo Higuain, qui a signé à Milan, gagne 8,5 M€ par an.