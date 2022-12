Le regard des médias portugais sur les Lions de l’Atlas

Par LeSiteinfo avec MAP

En se qualifiant pour les quarts de finale de la Coupe du monde de football (Qatar 2022) après avoir battu, mardi soir, l’Espagne aux tirs au but (3-0), la sélection marocaine continue de rêver avec « force et ingéniosité » lors de cette grand-messe sportive planétaire, écrit la presse portugaise.

Les médias portugais ont ainsi salué l’exploit des Lions de l’Atlas « qui ont fait le bonheur de la rive Sud de la Méditerranée tout en faisant vivre à sa rive Nord une triste nuit ».

Le quotidien « Público » écrit que le Maroc a pu, après sa victoire contre la Roja, poursuivre le « rêve de la Coupe du monde », ajoutant que dans un match largement égalitaire, contrairement à ce qui était prévu, le Maroc a fait montre d’une forte présence défensive, constituant une menace pour l’équipe espagnole.

Le journal relève que pendant toute la rencontre ainsi que pendant les deux mi-temps supplémentaires, « la Roja » n’a pas été en mesure de présenter le football diversifié et attrayant par lequel elle se démarque, faisant observer que les Lions de l’Atlas, derniers représentants de l’Afrique en Coupe du monde, ont fait preuve de force et d’ingéniosité en récupérant le ballon, puis en effectuant de rapides contre-attaques.

Pour sa part, le journal sportif « A BOLA » note que « le Maroc a fait rentrer les Espagnols tôt chez eux », évoquant un match « peut-être le plus équilibré de tous » ceux disputés jusqu’à présent lors de ce Mondial.

Le Maroc a fait preuve d’une discipline tactique stricte et s’est organisé de manière resserrée et qualitative, ce qui lui a permis d’absorber la pression espagnole, précise le média portugais, ajoutant que « l’histoire s’est écrite aujourd’hui et que pendant que les Marocains célèbrent la victoire de l’autre côté de la Méditerranée, les larmes coulent en Espagne ».

« HORA » qui consacre pour sa part une large place à l’exploit footballistique marocain, souligne que « le Maroc entre dans l’histoire, bat l’Espagne aux tirs au but et se qualifie pour les quarts de finale pour la première fois de son histoire », ajoutant que le gardien des Lions de l’Atlas, Yassine Bounou, a permis aux Marocains, aux dernières minutes du match, d’accéder à un stade où la concurrence entre équipes européennes et sud-américaines est habituellement intense.

Le journal observe que l’équipe espagnole, bien qu’elle soit restée fidèle à son approche footballistique, n’a pas été en mesure d’être créative et de briser le siège imposé par les Lions de l’Atlas, ajoutant que l’équipe marocaine, armée d’une merveilleuse approche tactique, cherchait aussi à marquer et à surprendre son adversaire, en s’appuyant sur des contre-attaques.