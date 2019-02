Le Real sauvé par Bale et Benzema (VIDEO)

Le Real Madrid a eu du mal à s’imposer sur la pelouse de Levante (2-1) dimanche soir.

Le Real Madrid a battu Levante sur deux penalties (2-1), lors de la 25e journée du Championnat d’Espagne, à une semaine de deux clasicos consécutifs.

Au stade Ciutat de Valencia, le Real a été dominé par son adversaire, 13e de Liga, l’attaquant valencien Roger Marti heurtant deux fois les montants (23e, 44e) avant de trouver la faille (60e).

Mais deux penalties validés par l’arbitrage vidéo (VAR) ont sauvé Madrid, transformés par le capitaine Karim Benzema (43e) et par le remplaçant Gareth Bale (78e). Le défenseur Nacho a été exclu pour un second carton jaune (86e) et ratera le clasico le week-end prochain en Liga.

En attendant, ce succès étriqué permet au Real (3e, 48 pts) de rester à neuf points du FC Barcelone (1er, 57 pts), son prochain adversaire mercredi en demi-finale retour de Coupe du Roi (aller: 1-1) puis samedi en Liga.

LIRE AUSSI: FC Séville-Barça: tous les buts du match (VIDEO)