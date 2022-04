Le Real Madrid, sacré champion d’Espagne

Le Real Madrid a été sacré champion d’Espagne, samedi, grâce à sa victoire sur l’Espanyol de Barcelone (4-0) lors de la 34e journée de Liga.

Les buts des Madrilènes ont été inscrits par Rodrygo Goes, auteur d’un doublé (33 et 43), Marco Asensio (55) et Karim Benzema (81).

À quatre journées de la fin du championnat, le Real, qui compte 81 points, ne peut plus être rattrapé par FC Séville (64 points) ni par le Barça (63 points).

C’est le 35e titre domestique remporté par le club merengue, un record absolu en Espagne, loin devant le FC Barcelone (26 titres) et l’Atlético de Madrid (10 titres).

Le groupe de Carlo Ancelotti récupère ainsi la couronne de champion d’Espagne, perdue la saison dernière au profit de l’Atletico de Madrid.

Un sacre en grande partie dû aux performances de Karim Benzema, meilleur buteur et passeur du championnat espagnol, de Luka Modric qui vit une deuxième jeunesse à 36 ans, et de Courtois, qui a sauvé son équipe dans plusieurs rencontres décisives.