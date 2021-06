Le Real Madrid est en colère contre Zidane

La direction du Real Madrid n’aurait pas apprécié la lettre d’Adieu adressé par son ancien entraîneur, Zinedine Zidane aux supporters merengue. Le Français avait tenu à expliquer aux fans les raisons de son départ, dans une lettre publiée lundi par le quotidien espagnol As.

Selon Marca, la direction de la Casa Blanca juge ce message de Zidane « inattendu et déplacé ». Le club déplore le manque d’autocritique du Français, notamment sur la gestion de certains dossiers, comme ceux de Luka Jovic et Martin Odegaard. La source ajoute que la direction ne compte pas répondre officiellement afin de ne pas entacher les relations avec l’une de ses légendes, mais la divergence entre les deux parties semblent bien profondes.

Zinedine Zidane avait expliqué son départ par un manque de confiance et de soutien de la part de la direction madrilène. « Je m’en vais parce que je sens que le club ne me donne plus la confiance dont j’ai besoin, ne m’offre pas son soutien pour construire quelque chose à moyen-long terme », avait-il confié.

M.F.