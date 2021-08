Le Real Madrid envisage-t-il de quitter la Liga?

Le Real Madrid étudierait, depuis plusieurs semaines, la possibilité de quitter la Liga espagnole, selon ce que rapporte Mundo Deportivo ce samedi matin.

Le média précise que le Real Madrid étudie la possibilité de quitter le championnat espagnol pour rejoindre un autre grand championnat. Et ce, à cause des problèmes et obstacles que Javier Tebas, président de la fédération espagnole de football, ne cesse de mettre sur son chemin.

Et dans ce scénario, l’alternative préférée de Florentino Pérez et de ses principaux associés est la Premier League anglaise, bien qu’ils aient également des options de rejoindre la Serie A italienne ou la Bundesliga allemande, ajoute le média espagnol.

Mundo Deportivo précise que l’opposition de Javier Tebas à la Super League européenne, dans laquelle le Real Madrid a joué un rôle de premier plan et dont Florentino a assumé la direction au niveau de la communication, a été la goutte qui a fait déborder le vase pour le président merengue. En effet, les deux hommes ont un long passé de rivalité. L’histoire des affrontements privés et publics entre les deux hommes est longue et le Real Madrid n’a cessé de déclarer, officiellement et officieusement, qu’il se sent maltraité par le président de l’instance dirigeante du football espagnol.

L’accord conclu par Tebas avec le fonds d’investissement CVC, que le président madrilène a découvert une fois que tout était déjà décidé, a également été interprété par Pérez comme un autre coup de poignard dans le dos, qui l’a conforté dans ses mouvements pour abandonner LaLiga, ajoute la même source.

Cependant, le Real Madrid a démenti cette information dans un communiqué publié ce samedi. « Au regard de l’information publiée aujourd’hui (samedi) par le journal Mundo Deportivo, où il est dit que notre club a étudié l’option de quitter la Liga pour la Premier League, le Real Madrid souhaite préciser que cette information est complètement fausse, en plus d’être absurde et impossible », a précisé le club de la capitale espagnole.

« Cette information a pour seule prétention de perturber une fois de plus le quotidien de notre club », qui dispute son premier match du championnat d’Espagne 2021-2022 samedi soir à Alavés, indique le Real Madrid dans son communiqué.

M.F.