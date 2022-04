Le Real Madrid domine Chelsea grâce à un récital de Benzema (VIDEO)

Le Real Madrid, club le plus titré de la Ligue des Champions, a pesé de tout son poids sur le tenant du titre Chelsea, en s’offrant une victoire 3-1, mercredi sous la pluie torrentielle de Londres.

Les madrilènes ont paru un peu fébrile en début de rencontre laissant l’initiative à leurs hôtes, mais ce n’était que pour rebondir de la meilleure des manières. L’explosif Vinicius Jr s’est échappé sur le côté gauche avant de servir en retrait Karim Benzema qui a ouvert la marque à la 21è minute. Le Français, au sommet de son art cette saison, est revenu à la charge trois minutes plus tard pour transformer en but un centre de l’intemporel Luka Modric. Sonnés, les hommes de Thomas Tuchel ont eu besoin de quelques minutes pour se remettre en selle, avant d’y parvenir à la 40è minute lorsque Kai Havertz a réussi à réduire l’écart sur un service millimétré de Jorginho.

Le technicien allemand a eu le temps de revoir sa copie à la mi-temps et a décidé d’opérer un double changement dès la reprise en alignant Mateo Kovacic et Hakim Ziyech. Mais avant même de pouvoir constater l’opportunité de ces choix, une erreur défensive des Londoniens a permis à Benzema, encore lui, de chiper le ballon et d’aller conforter l’avantage des siens. « King Karim », comme se plaisait à l’appeler la presse britannique avant le match, s’est ainsi offert un hat-trick, le deuxième d’affilée en ligue des champions, et son onzième but dans la compétition. Les rares occasions que les locaux ont réussi à se procurer ensuite se sont heurtées à l’agilité de leur ancien portier, Thibaut Courtois. En fin de rencontre, le public madrilène, particulièrement bruyant au Stamgord Bridge, a offert une standing ovation à Benzema lorsqu’il a été remplacé à la 86è minute par le Gallois Gareth Bale.

Le 12 avril le Real Madrid recevra les Blues au Santiago Bernabeu pour le match retour qui devrait être tout aussi palpitant.

