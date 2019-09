Le Real Madrid descendu par la presse espagnole (PHOTOS)

Après son échec cinglant sur le terrain du PSG (3-0) en Ligue des Champions, le Real Madrid de Zidane a été massacré ce jeudi 19 septembre par la presse espagnole. AS et Marca, les quotidiens sportifs madrilènes, n’y sont pas allés de main morte pour flinguer le club de la capitale.

“Vous ne pouvez pas aller en Europe comme ça. Le PSG sans Neymar, Mbappé, ni Cavani humilie un Madrid de cristal”, peut-on lire en une du premier. «Sans âme. Un Real désorganisé, sans hargne et sans allant», a ajouté le second, avec une photo de Karim Benzema, perdu, se tenant la tête à deux mains. «Madrid KO», a écrit Mundo Deportivo. «Ecrasés ! Un Madrid fragile en défense et nul en attaque commence la Ligue des champions par une retentissante défaite à Paris», selon Sport.

Rappelons que le Paris Saint-Germain s’est largement imposé face au Real Madrid (3-0), mercredi soir au stade Parc des Princes, lors de la première journée de la Ligue des Champions d’Europe C1.

Les locaux ont inscrit leurs buts par le biais de l’Argentin Angel Di Maria, auteur d’un doublé (14e et 33e) et du Belge Thomas Meunier, à la fin du temps réglementaire (90+1). Les hommes du technicien Thomas Tuchel ont été privés lors de cette rencontre des services du Brésilien Neymar, du Français Kylian Mbappé et de l’Uruguayen Edinson Cavani.

Cette importante victoire permet au PSG de prendre la tête de son groupe avant de se déplacer pour le compte de la deuxième journée chez les Turcs du Galatasaray.

Les Merengue, pénalisés par l’absence eux aussi de joueurs importants comme Sergio Ramos, Marcelo et Modric, se retrouvent seuls en dernière position du groupe avec 0 point.

N.M.