Le Real Madrid a présenté son “galactico” (VIDÉO)

Le Real Madrid a présenté ce jeudi son nouveau “galactico”, Eden Hazard. Lors de sa cérémonie de présentation, Hazard, 28 ans, n’a pas hésité d’embrasser la tunique et le logo du Real avant d’épater la galerie du Bernabeu. “Hola todos” sont ses premiers mots au début de la présentation, diffusée dans le monde entier, avant de continuer en français.

“Je suis vraiment impatient de jouer pour le Real et de remporter de nombreux titres. Je rêvais depuis que j’étais enfant de jouer pour le Real Madrid et je veux tout simplement profiter de ce moment”, a-t-il déclaré.

Florentino Perez a également pris la parole. “Eden, maintenant tu es là où tu voulais être. Aujourd’hui, l’un des grands rêves de ta vie se réalise”, a affirmé le présent dans son discours d’introduction. “Tu es un joueur du Real Madrid et tu fais partie de ce club pour défendre le maillot. Le Bernabeu est ton chez toi. Ici, tu sentiras la passion et l’émotion de ceux qui veulent profiter de ton talent et de ta créativité. Les supporters seront à tes côtés à chaque match. Ils savent que ton style est spécial. Bienvenue au Real Madrid, bienvenue chez toi.”

Le club merengue avait annoncé, la semaine dernière, la signature d’un accord avec Hazard qui s’engage avec le Real Madrid jusqu’en 2024. Toutefois, le club n’a pas précisé le montant du transfert, qui selon la presse sportive espagnole, frôlerait les 100 millions d’euros.

Outre Hazard, le Real Madrid s’est offert les services de quatre jeunes joueurs, à savoir l’attaquants serbe Luka Jovic, 21 ans, en provenance de l’Eintracht Francfort, le Brésilien Rodrygo (18 ans), acheté au Santos FC de Sao Paulo, le défenseur central brésilien Eder Militao (21 ans), recruté à Porto, et le latéral français Ferland Mendy, 19 ans, en provenance de l’Olympique lyonnais.

Notons que l’entraîneur du Real, Zinedine Zidane, a toujours été fan d’Eden Hazard, estimant qu’il est “la star de l’avenir”.

N.K