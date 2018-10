Le Real et le Barça sous le charme d’un joueur marocain (Photo)

Le joueur de la sélection nationale des moins de 20 ans (U20) et du Real Majorque Ilyass Chentouf a tapé dans l’œil de plusieurs clubs européens de par son talent et sa technique.

