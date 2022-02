Le Raja se sépare de Benhalib

Le Raja de Casablanca a mis fin unilatéralement à son contrat avec le joueur Mahmoud Benhalib, aux derniers moments du mercato hivernal pour « faute grave ».

Le joueur avait refusé toutes les tentatives pour mettre fin au contrat à l’amiable, refusant d’abandonner les 2.8 millions de dirhams qu’il estime être son droit en échange de la résiliation du contrat. Le joueur a également refusé son transfert à des clubs saoudiens et égyptiens intéressés par ses services, préférant rester avec le Raja jusqu’à la fin de son contrat qui expire en juin.

Raja a fait appel à plusieurs avocats pour trouver une formule de résiliation unilatérale du contrat avec Benhalib, alors que ce dernier estime que ce que le Raja a fait est illégal et qu’il a le droit de bénéficier de tout son dû. Le joueur s’adressera ainsi à la commission des litiges de la FRMF.

La réunion qui s’est tenue entre Benhalib et le responsable de la commission d’éthique et de discipline au sein du club, Issam Ibrahimi, a par ailleurs connu une altercation, et a failli dégénérer.

M.F.