Le Raja s’allie à One All Sports: les détails du deal (VIDEO)

La Raja de Casablanca vient de dévoiler son nouveau partenaire. Il s’agit de la société d’équipement omnisport, One All Sports.

L’équipementier, surtout connu pour ses accessoires dans les sports automobiles et l’e-sport, a signé un contrat avec le Raja pour les 3 prochaines saisons (2025). Le club a indiqué dans un communiqué que cette alliance est un partenariat « win-win », dans la mesure où l’équipe disposera de tenues et accessoires à l’image du club de qualité, alors qu’OAS profitera de la notoriété du Raja pour booster son image et ses ventes.

Le président du Raja, Aziz El Badraoui, a indiqué en ce sens: « Nous accueillons aujourd’hui OAS au sein de la famille du Raja et nous aspirons à développer une relation bénéfique pour les deux parties sur le long terme ».

À travers ce deal, l’équipementier sportif réalisera les tenues de l’équipe première du Raja, la section féminine, les jeunes, l’académie ainsi que les tenues destinées aux supporters du club.

A.O.