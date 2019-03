Le Raja met fin aux espoirs de Moutouali

À l’approche de chaque mercato, le nom d’un certain Mohsine Moutouali revient souvent du côté du Raja Casablanca. Cela ne devrait en tout cas pas se faire sous le règne de Fathi Jamal. Parce que le directeur technique des Verts refuse catégoriquement son retour, indique à Le Site info une source proche du club.

“Fathi Jamal repousse ce transfert et estime que le joueur n’a pas l’attitude et le comportement d’un footballeur professionnel”, a-t-elle précisé. Il pense également que le niveau de Moutouali a énormément baissé ces dernières années.

C’est une décision qui met fin aux espoirs de l’international marocain d’Al Ahli (Qatar) qui souhaite finir sa carrière professionnelle dans son club natal. Le joueur avait sollicité ses anciens dirigeants, à maintes reprises, afin de lui formuler un bail de retour. Il avait fait savoir qu’il rêvait de redorer le blason du maillot vert pour renouer avec le succès et ressentir la ferveur des supporters bidaouis.

Tout a commencé en 2001 lorsque le petit Moutouali a fait ses premiers pas au Raja Casablanca. Il parvient rapidement à se forger une place indiscutable dans le club et fut l’un des architectes de plusieurs exploits. Il compte à son palmarès 3 championnats, une Coupe du trône, sans oublier la finale de la Coupe du monde des clubs en 2013.

Mohsine Moutouali s’était démarqué lors de ce championnat mondial et avait mené les siens vers un duel acharné contre le Bayern Munich en finale. C’était les derniers souvenirs du footballeur avec le club puisqu’il va ensuite changer de cap et s’envoler vers le Qatar pour y rester durant ces dernières années. Le rêve de Moutouali peut-il devenir réalité? Avec Fathi Jamal, on connait désormais la réponse.

K.B.