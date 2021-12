Le Raja frappé par le covid, les supporters s’inquiètent

Le Raja de Casablanca compte actuellement deux cas de Covid-19, selon ce qu’ont révélé les derniers tests effectués.

Le joueur Mohamed Ahaddad ainsi que le capitaine Mouhcine Moutouali ont été testés positifs au virus vendredi.

Cette nouvelle a suscité l’inquiétude des supporters, qui se demandent ce qui adviendra du match contre l’AS FAR prévu lundi, d’autant plus que l’équipe est en quarantaine et le nombre de cas de contaminations pourrait augmenter. Affaire à suivre.

M.F.