Le Raja fait deux nouvelles acquisitions

Le Raja de Casablanca a recruté deux nouveaux joueurs lors du mercato hivernal en cours.

La direction du club a conclu les contrats de l’Algérien Merbah Gaya et du Congolais Béni Badinanga. Le nombre de joueurs recrutés par les Verts lors du mercato actuel s’élève ainsi à 5.

Notons que Merbah Gaya arrive en provenance du CR Belouizdad, et remplacera le gardien Anas Zniti, absent pour cause de blessure. Badinanga, de son côté, arrive en provenance du club Belge du Royal Excel Mouscron et a été formé au Standard de Liège.

Les deux joueurs rejoindront l’équipe la semaine prochaine en provenance de la Tunisie, à bord d’un vol spécial, en compagnie de Mohamed Nahiri.

M.F.