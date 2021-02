Le Raja fait appel aux célébrités pour sa dernière campagne publicitaire (VIDEO)

Le Raja de Casablanca a lancé une campagne publicitaire pour la « carte du supporter » de la saison 2020-2021. Cette carte est destinée aux fans voulant aider financièrement leur équipe cette saison. Un spot publicitaire montre plusieurs célébrités appeler les supporters à se procurer ladite carte, afin de soutenir le club.

« Une nouvelle saison sportive a commencé avec ses nouveaux défis et ses nouvelles échéances. Le Raja a l’ambition de gagner plus de titres, et pour cela l’équipe compte une fois de plus sur le soutien inconditionnel de ses fans … La carte du supporter est la carte d’identité du Rajaoui et le signe de son appartenance au club », a écrit la page Facebook du Raja en marge de cette campagne.

Les supporters du club peuvent se procurer leur carte sur guichet.ma, ou sur l’application officielle des Verts.

