Le Raja et le Wydad veulent s’arracher ce joueur

Le Raja de Casablanca a jeté son dévolu sur un joueur de la Botola. Il s’agit de Soufiane Karkach, la star du Mouloudia d’Oujda. Séduits par les capacités du défenseur central, les dirigeants des Verts comptent entamer les négociations avec le président du club oujdi.

Le transfert du joueur au Raja n’est qu’une question de temps, nous a indiqué une source proche du club. Et d’ajouter que le RCA n’est pas le seul à pister Karkach. Son rival éternel, le Wydad, est également intéressé et surveille l’affaire de près. Il y a également l’AS FAR et le DHJ qui désirent s’offrir les services du joueur.

Notons que Soufiane Karkach a entamé sa carrière à l’école de formation d’Anderlecht en Belgique, avant de rejoindre le centre de formation du club Bruges. Il a déjà porté le maillot des diables rouges des moins de 17 ans avant d’opter pour le maillot national.

N.K.