Le Raja écrase la Jeunesse sportive Salmi

Le Raja de Casablanca s’est octroyé 3 points, en l’emportant largement contre la Jeunesse sportive Salmi (1-4) samedi, pour le compte de la 8e journée de la Botola Pro D1, au stade El Bachir de Mohammedia.

Déjà en tête en fin de première période (1-2), le Raja a augmenté son avance en deuxième mi-temps, faisant évoluer le score à 1-4.

Had Soualem a ouvert la marque à la 15e minute avec un but de Sillah. Les Verts sont revenus au score à la 26e minute avec un penalty tiré par Mohamed Nahiri. Les Vert et blanc ont pris le contrôle du match grâce à une réalisation de Mohamed Azrida à la 39e minute, un but de Zakaria Hadraf à la 60e minute et une réalisation de Soufiane Benjdida à la 90e+4 minute.

RA