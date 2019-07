Le Raja de Casablanca impuissant devant Leganés (VIDEO)

Le Raja de Casablanca a fait match nul contre Leganés (0-0), mercredi sur la pelouse du stade Ibn Batouta de Tanger, en amical de pré-saison.

Le Raja a fait une bonne entame de match, mettant en difficulté l’adversaire espagnol. Les Verts ont eu jusqu’à quatre occasions, la plus intéressante a eu lieu lors du premier quart d’heure, quand Rahimi n’a pas réussi à tromper le gardien et a envoyé le ballon à proximité du poteau droit.

Plus tard, Ngoma, Benoun et Moutouali ont également essayé d’ouvrir le score mais sans grand danger. Après la pause, comme prévu, les changements ont eu lieu. Leganés s’est montré dangereux par le biais d’Arnaiz et Merino, avec deux occasions, mais ils ont manqué de réalisme devant la cage des Verts. Le score de parité a donc été le maître mot de cette rencontre amicale.

N.K