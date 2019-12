Le Raja a eu une pensée pour le Wydadi Achraf Dari (PHOTOS)

Le joueur du Wydad de Casablanca Achraf Dari, blessé au genou dimanche dernier lors du derby face au Raja, a subi hier une intervention chirurgicale. Quelques heures après, la page officielle des Verts a publié une photo du jeune défenseur, lui souhaitant prompt rétablissement. «Nous souhaitons bon rétablissement au joueur Achraf Dari qui a subi une opération avec la blessure contractée lors du derby. Sois fort Achraf !», peut-on lire sur la page.

De leur côté, l’entraîneur des Verts Jamal Sellami et plusieurs joueurs du Raja, dont Badr Banoune, Mohcine Metouali et Soufiane Rahimi, ont rendu visite à Achraf Dari à l’hôpital. Un geste qui a été applaudi par les supporters des deux équipes et remercié le staff du Raja pour ce fair-play.

Rappelons que Achraf Dari est sorti sur blessure lors du match qui a opposé son club, le Wydad au Raja pour le compte de la 10ème journée de la Botola.

Souffrant d’une rupture de ligaments, le défenseur s’est fait opérer, ce qui devrait l’éloigner pendant plusieurs mois des terrains. Achraf Dari s’ajoute ainsi à la liste des joueurs blessés comme Michael Babatunde, Cheikh Comara ou encore Salaheddine Saidi, au grand dam des supporters.

N.M.