Le PSG s’offre sa 14e Coupe de France (VIDEO)

Le Paris Saint-Germain (PSG) a remporté, ce mercredi soir, sa 14ème Coupe de France, en battant en finale l’AS Monaco sur le score de 2 buts à 0.

Le premier but des Parisiens a été l’œuvre de l’international argentin Mauro Icardi sur une passe décisive de Kylian Mbappé, à la 19ème minute du jeu.

A neuf minutes du sifflet final, c’est Mbappé qui va sceller la victoire pour le club de la capitale.

En remportant le titre, les coéquipiers de Neymar, absent de la finale en raison d’une suspension, ont évité une saison blanche après leur élimination en demi-finale de la Ligue des champions.

Désormais, et à une journée de la fin du championnat, Parisiens et Monégasques ont les yeux rivés sur leurs prochaines confrontations respectives contre Brest et Lens dimanche, à l’issue desquelles ils pourraient détrôner le leader Lillois et rafler le titre in-extremis.

IT