Le PSG sacré champion de France pour la dixième fois de son histoire

Le Paris SG a été sacré champion de France pour la dixième fois de son histoire, après le match nul (1-1) face à Lens, samedi au Parc des Princes, pour le compte de la 34e journée de Ligue 1.

Le PSG s’est contenté du point qui lui manquait pour verrouiller la première place jusqu’à la fin de saison.

Les Rouge et Bleu succèdent ainsi à Lille, champion en 2021, décrochant ainsi leur huitième titre de Ligue 1 depuis 2013 et égalisant le record détenu jusqu’à présent par Saint-Etienne.

Le but des Parisiens a été inscrit par l’Argentin Lionel Messi à la 68e minute de jeu, son quatrième but en Ligue 1. Les visiteurs ont égalisé par le biais de Jean vingt minutes plus tard.