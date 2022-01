Le PSG écrase Reims (VIDEO)

Le Paris SG a enchaîné une seconde victoire d’affilée en Ligue 1, dimanche au Parc des Princes contre Reims (4-0) en clôture de la 22e journée de Ligue 1 et conserve ainsi 11 points d’avance sur son dauphin Nice.

Les positions restent inchangées sur le podium à l’issue de la 22e journée puisque le PSG, Nice et Marseille ont tous gagné.

Les Parisiens ont bien préparé la venue du Real Madrid dans trois semaines: Ramos a inscrit son premier but avec le PSG, Verratti a marqué en L1 pour la première fois en quatre ans et demi et Lionel Messi a rejoué après un mois d’absence et a fait son entrée en jeu à la 63e minute.