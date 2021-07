Le PSG contacte le clan Messi

Après Ramos et Hakimi, Messi sera-t-il la prochaine recrue du Paris Saint-Germain? L’Argentin n’est officiellement plus un joueur du FC Barcelone depuis le début du mois. Le Barça, en crise, peine à lui faire une offre financière convaincante. Et c’est sur ce côté que les Parisiens veulent miser.

Selon l’émission espagnole El Chiringuito, les responsables du PSG ont contacté le père de Messi, lui faisant savoir que « s’il y a un problème, nous sommes là ». Le Paris Saint-Germain avait exprimé son intérêt pour la Pulga depuis le début de la saison, ce qui avait grandement irrité le président du Barça, Joan Laporta, bien déterminé à garder Messi.

A noter que le PSG a fait d’importantes acquisitions au mercato en cours, recrutant notamment Georginio Wijnaldum, Sergio Ramos et Achraf Hakimi.

M.F.