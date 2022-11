Le président mauritanien reçoit Younes Skouri, porteur d’un message royal

Par LeSiteinfo avec MAP

Le président mauritanien, Mohamed Ould Cheikh El Ghazaouani a reçu en audience, mardi à Nouakchott, le ministre de l’Inclusion économique, de la Petite entreprise, de l’Emploi et des Compétences, Younes Skouri, porteur d’un message écrit du roi Mohammed VI.

Dans une déclaration à la presse à l’issue de cette audience à laquelle a assisté l’ambassadeur du Royaume en Mauritanie, Hamid Chabar, Skouri a indiqué qu’il était honoré, en tant qu’envoyé spécial du Souverain, de rencontrer le président Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani auquel il a remis un message écrit du roi Mohammed VI.

Il a ajouté que cette rencontre a été l’occasion de passer en revue les relations distinguées entre le roi et son frère le président Mohamed Ould Cheikh El-Ghazouani, et entre le Royaume du Maroc et la République islamique de Mauritanie sœur.

Il a souligné que cette relation ne se limite pas seulement à la coopération sur les plan économique et social, mais constitue également la consécration d’une histoire commune et le prolongement d’un amour particulier qui unit les peuples mauritanien et marocain.

Il a mis aussi l’accent sur les relations distinguées qui se caractérisent par des bases solides fondées sur le respect mutuel et un partenariat stratégique fort et réel et une coopération dans des secteurs importants et porteurs qui intéressent les deux peuples et pays.

S.L.