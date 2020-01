Le président du WAC a adressé un message à Mahmoud Benhalib (VIDEO)

Le président du Wydad de Casablanca Said Naciri a souhaité un prompt rétablissement au joueur du Raja Mahmoud Benhalib, grièvement blessé dimanche dernier face à la RSB pour le compte de la 13ème journée de la Botola.

Lors de la conférence de presse tenue mardi pour la présentation officielle du nouvel entraîneur et des 11 nouvelles recrues du mercato, Naciri a affirmé: «Nous souhaitons bon rétablissement au joueur Mahmoud Benhalib. C’est un triste incident».

Le geste du président du WAC n’a pas manqué de faire réagir les internautes qui ont applaudi cette initiative et appelé les dirigeants des clubs marocains à faire de même pour éviter les tensions entre les supporters.

Rappelons que le tacle du Berkani Larbi Naji, à la 8ème minte de jeu, contre Mahmoud Benhalib a malheureusement mis fin à la saison du joueur. L’attaquant a contracté une rupture des ligaments et une fracture au niveau du cartilage du genou droit. Benhalib a subi une intervention chirurgicale et aura besoin de six mois minimum avant de retrouver les terrains.

N.M.