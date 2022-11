Le Portugal de Ronaldo qualifié pour les huitièmes de finale de la Coupe du Monde

Le Portugal s’est qualifié lundi pour les huitièmes de finale du Mondial (Qatar-2022) en battant l’Uruguay 2-0, lors de la deuxième journée de la poule H.

Bruno Fernandes a marqué les deux buts de la partie (54e et 90e+3 s.p.).

Plus tôt, le Ghana a pris le meilleur sur la Corée du Sud 3-2, dans l’autre match de ce groupe. L’Uruguay (1 pt) jouera sa survie lors de son troisième match et devra impérativement battre le Ghana (3 pts) en espérant un résultat favorable dans l’autre match entre le Portugal (6 pts) et la Corée du Sud (1 pt).

DM