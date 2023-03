Le Pérou, prochain adversaire du Maroc, s’incline face à l’Allemagne

Par LeSiteinfo avec MAP

L’Allemagne a battu le Pérou 2 à 0 en match amical, samedi soir à Mayence, grâce à un doublé de son avant-centre Niclas Füllkrug (12e et 33e minutes), auteur des ses quatrième et cinquième but avec la Mannschaft en cinq sélections.

Pays-hôte de l’Euro-2024 (14 juin-14 juillet), l’Allemagne est exemptée des qualifications qui ont débuté jeudi. A la place, les hommes de Hansi Flick disputeront une quinzaine de matches amicaux jusqu’au tournoi programmé dans quinze mois.

Mardi, ils affronteront la Belgique, qui a battu la Suède 3-0 vendredi lors de son entrée en lice dans les qualifications, pour le premier match à la tête des Diables rouges de Domenico Tedesco.

S.L.