Le père de Sofyan Amrabat lance un appel aux supporters marocains (VIDEO)

Le père de Sofyan Amrabat a exprimé l’immense bonheur que lui ont procuré les résultats positifs que la sélection nationale. a réussi à obtenir, pour l’heure, au sein du Groupe F des phases finales de la Coupe du monde Qatar 2022.

Dans une déclaration à Le Site info, le père du milieu de terrain de l’ACF Fiorentina a affirmé que la qualité de jeu qu’ont démontrée les Lions de l’Atlas, depuis leur premier match, a donné l’espoir aux supporters marocains de la qualification aux 8èmes de finales et même d’aller plus loin encore dans la compétition.

Amrabat père, via Le Site info, a également lancé un appel au public marocain, lui demandant de continuer à encourager et à prier pour Walid Regragui et ses poulains,-« Walid Regragui ou wlidatou » en belle darija du cru-, afin qu’ils puissent poursuivre leur parcours de la même façon brillante, démontrée jusqu’à présent, avec l’art et la manière.

Par ailleurs, rappelons que les chances des Lions de l’Atlas d’accéder au prochain tour sont grandes. Une victoire sur le Canada sera la bienvenue, sinon un match nul suffira pour assurer la qualification.

Ceci, sans rien attendre de la rencontre Croatie-Belgique, qui se déroulera à la même heure que Maroc-Canada, ni de son résultat final.

L.A..