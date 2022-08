Le patron de la CAF adresse un message à Fouzi Lekjaa

Le président de la Confédération africaine de football (CAF), Patrice Motsepe s’est félicité pour la grande réussite de la 12-ème édition de la CAN féminine, organisée du 2 au 23 juillet au Maroc.

Dans une « lettre de félicitation adressée au président de la Fédération royale marocaine de football (FRMF), Fouzi Lekjaa , ainsi qu’aux membres de la FRMF et au peuple marocain », M. Motsepe s’est dit fier des stades et des installations footballistiques de haut niveau dont dispose le Maroc et qui ont été mis à la disposition des douze sélections en lice lors de cette 12-eme édition.

Selon le site web de la FRMF, le président de la CAF a également salué le bon niveau administratif et technique des cadres marocains et des volontaires qui ont travaillé tout au long de cette compétition.

Le président de la CAF a rappelé que le Royaume du Maroc a battu tous les records dans cette édition, soulignant qu’il sera heureux de retourner au Maroc à l’occasion de la finale de la Supercoupe de la CAF, prévue le 10 septembre prochain entre le Wydad Athletic Club et la Renaissance Sportive de Berkane.

Cette édition a été remportée par la sélection féminine sud-africaine, après sa victoire par 2 buts à 1 (mi-temps 0-0) face à son homologue marocaine.