Le nouvel objectif de Cristiano Ronaldo

La vedette de la Juventus et capitaine du Portugal, Cristiano Ronaldo, a émis la volonté de remporter l’Euro 2020, après celui de 2016.

Le Portugal a remporté, dimanche, son deuxième trophée international en s’imposant (1-0) face aux Pays-Bas, en finale de la première édition de la Ligue des nations, tenue dimanche soir.

La star de la sélection portugaise, Cristiano Ronaldo, s’est montré ambitieux plus que jamais. Il veut à tout prix aider son équipe à défendre le titre européen remporté en 2016.

Cité par Goal, CR7 a déclaré: “L’équipe nationale continuera, avec ou sans Cristiano. Je pense que le groupe a un potentiel énorme. Il y a des jeunes joueurs, des joueurs qui, au fil des années, deviendront plus matures et meilleurs. Je veux faire partie de ce projet parce que je me sens en forme. Je pense que l’équipe nationale a le potentiel pour continuer à évoluer et à remporter plus de trophées, surtout le prochain Euro”.

Par ailleurs, bien que Ronaldo s’est vu refuser un but en finale de la Ligue des nations dimanche, il s’est dit très heureux de remporter un autre trophée avec son pays. “Beaucoup de bonheur!” a t-il lancé à l’issue de la rencontre. “C’était excellent, je suis très heureux. Après avoir remporté ce trophée ici au Portugal devant le peuple portugais, c’est un grand honneur pour moi”, a-t-il déclaré.

Rappelons que le Portugal a remporté, dimanche au stade du Dragon de Porto (nord du Portugal), la Ligue des nations en battant en finale les Pays-Bas par 1 but à 0.

En remportant la première édition de la Ligue des nations, le Portugal s’adjuge son deuxième trophée officiel après l’Euro 2016.

Un but de Gonçalo Guedes à la 60e minute du match a suffi aux Portugais pour enlever cette finale près de trois ans après le sacre de la Seleçao en France à l’Euro-2016, et 15 ans après son échec en finale de l’Euro-2004 à domicile, contre la Grèce.

N.K.