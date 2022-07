Le nouvel attaquant du Borussia Dortmund souffre d’un cancer

L’attaquant ivoirien du Borussia Dortmund, Sébastien Haller, souffre d’un cancer des testicules, a annoncé lundi le club.

« Une tumeur dans les testicules a été découverte » après des « examens médicaux intensifs », a écrit le BVB sur son site, expliquant que l’attaquant de 28 ans « s’est plaint d’un malaise après l’entraînement lundi matin » en Suisse, à Bad Ragaz, où le vice-champion d’Allemagne prépare la nouvelle saison.

Le joueur, transféré cet été de l’Ajax Amsterdam pour remplacer Erling Braut Haaland, parti à Manchester City, est retourné à Dortmund, a précisé le club, ajoutant que « d’autres examens auront lieu dans un centre médical spécialisé ».

« Cette nouvelle d’aujourd’hui a été un choc pour Sébastien Haller et pour nous tous », a déclaré le directeur sportif du BVB, Sebastian Kehl. « Toute la famille BVB souhaite à Sébastien un rétablissement complet au plus vite et que nous puissions le serrer à nouveau dans nos bras bientôt. Nous ferons tout ce qui est en notre pouvoir pour qu’il reçoive le meilleur traitement possible ».

Le Borussia Dortmund « demande que la vie privée du joueur et de sa famille soit respectée et qu’aucune question ne soit posée » et promet de communiquer « en concertation avec le joueur (…) dès que nous aurons de plus amples informations ».

S.L. (avec MAP)