Le mot d’Achraf Hakimi à Cristiano Ronaldo après son départ du Real Madrid

La planète football a tremblé hier mardi après l’annonce de l’arrivée de Cristiano Ronaldo à la Juventus. Le Real Madrid a officialisé le transfert à travers un communiqué.

Après cette annonce, l’international marocain du club merengue, Achraf Hakimi, a tenu à adresser un petit mot à son désormais ex-coéquipier.

“Pour les carrières, tu as toujours été un exemple à suivre et j’ai essayé de regarder chaque détail pour en apprendre autant que possible. Tous les madridistas ne t’oublieront jamais. Tu as tout donné pour cet écusson et ce maillot. Ce fut un luxe et une fierté d’avoir été ton partenaire”, a écrit le jeune joueur sur les réseaux sociaux.

“Le quintuple Ballon d’Or va signer un contrat de quatre ans avec la Juventus Turin, à un salaire qui devrait tourner autour des 30 millions d’euros annuels. Le tout pour un transfert estimé à 100 millions d’euros”, a affirmé France Football.

Par ailleurs, le Real Madrid a précisé qu’il a répondu “à la volonté et à la demande exprimée par le joueur”.

Ronaldo était arrivé en 2009 au Real, acheté 94 millions d’Euros à Manchester United. Il a gagné 16 titres avec le Real, dont quatre Ligue des champions, marquant 450 buts en 438 matches. CR7 était sous contrat jusqu’en 2021.

S.L.