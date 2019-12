Le message touchant de Cristiano Ronaldo à Mehdi Benatia (VIDEO)

L’international marocain Mehdi Benatia était invité dans l’émission «Le vestiaire» sur RMC Sport. Après s’être penché sur sa carrière, son avenir et ses ambitions, l’ancien Lion de l’Atlas a été surpris par un message de la légende Cristiano Ronaldo. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que CR7 adore le défenseur marocain.

«J’ai joué avec lui un an. C’est un super mec, très marrant. J’ai vraiment aimé jouer à ses côtés. C’est un homme fantastique et c’est le plus important pour moi. Je l’appelais «Maroqi» car j’adore le Maroc. Je lui disais toujours que j’étais plus beau que lui. Je veux juste te féliciter pour ta carrière incroyable. Tu es un joueur et un homme incroyable. Tu as une superbe famille. Je te souhaite le meilleur. J’aimerais encore jouer avec toi mais pas contre toi. Car tu es trop fort et je n’aime pas ça», a confié Ronaldo.

Et d’ajouter : «Je veux sincèrement te dire que tu me manques. Au revoir mon frère».

Benatia, après avoir vu la vidéo de Ronaldo, n’a pas caché son émotion, assurant que le joueur portugais n’est pas un homme comme les autres. «Quand tu le côtoies comme j’ai eu la chance de le côtoyer, tu respectes encore plus le mec qu’avant. Il a sacrifié toute sa vie pour son football», a estimé le défenseur.

Benatia a quitté la Juventus en janvier dernier pour le club qatari Al-Duhail. Son transfert, qui avait choqué la majorité des amoureux du ballon rond, avait coûté 8 millions d’euros.

L’ancien défenseur de l’AS Rome ne s’entendait pas bien avec Massimiliano Allegri, qui a maintenant quitté le club.

N.M.