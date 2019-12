Le message touchant de Ayoub Kaabi aux Wydadis (VIDEO)

Le match du Wydad de Casablanca face à Petro Atletico pour le compte de la 3ème journée de la Champions League sera le dernier pour Ayoub El Kaabi. Il rejoindra en effet son club, Hebei China Fortune China, puisque sa période de prêt touche à sa fin.

Au micro de Le Site info, le joueur est revenu sur son expérience avec le Wydad et a confirmé son départ après la rencontre cruciale face à Petro Atletico. Il a d’ailleurs remercié tous les supporters du WAC pour leur soutien et leur engagement. «J’ai passé de bons moments avec le Wydad qui, j’en suis certain, dépassera la phase de groupes et réussira à aller loin en Ligue des champions et en Botola. J’ai été honoré de jouer pour ce club», a confié le joueur.

Kaabi a également assuré que le WAC est capable de rafler ce soir les trois points de la victoire. «On sait tous que personne ne peut battre le Wydad quand l’équipe est en forme. On compte gagner pour mettre un pied en quart de finale», a souligné l’attaquant.

N.M.