Le message fort d’Amine Harit aux Lions de l’Atlas (photo)

Gravement blessé au genou à quelques jours du début de la Coupe du monde, Amine Harit a vu son rêve de prendre part à l’évènement s’envoler. Bien évidemment, cela n’empêche pas le joueur de l’OM de soutenir ses coéquipiers à distance.

Après la victoire des Lions de l’Atlas contre la Roja 3-0 aux tirs au but, Amine Harit a écrit via son compte Twitter : « je suis trop heureux et trop frustré à la fois. Bravo, mes frères c’est magnifique, on vous aime ! »

Amine Harit avait été gravement blessé au genou, suite à un tacle du joueur de l’AS Monaco, Axel Disasi, en novembre dernier. Le milieu offensif de l’Olympique de Marseille a été remplacé à la dernière minute par Anas Zaroury.

Les Lions de L’Atlas s’apprêtent à affronter la sélection portugaise ce samedi, à partir de 16h00, au stade Al Thumama.

Je suis trop heureux et trop frustré à la fois 🫣😂😂🤣❤️❤️❤️ bravo mes frères c’est magnifique on vous aime !!! 🇲🇦🦁 — Amine Harit (@Amine_000) December 6, 2022

A.O.