Le message émouvant de Mehdi Benatia à Hervé Renard (PHOTO)

C’est fini entre Hervé Renard et le Maroc. Et c’est avec beaucoup d’émotion que Mehdi Benatia a réagi à la décision de l’ancien commandant de bord de la sélection nationale.

“Coach, Simplement vous remercier pour ces 3 années passées ensemble. tTout n’a pas été facile durant cette période, mais nous avons atteint certains de nos objectifs. On méritait sûrement mieux et aurait pu faire mieux”, a écrit le capitaine des Lions de l’Atlas via son compte Instagram.

Et d’ajouter: “Vous concernant, je ne retiendrai que du positif, un homme intègre avec des valeurs, un Monsieur! Pour l’avenir je vous souhaite le meilleur et pleins de bonnes choses dans vos projets. J’ai pas de doute qu’on aura l’occasion de se revoir en dehors des terrains et ce sera toujours avec un grand plaisir. Merci Coach”.

Rappelons que Hervé Renard avait annoncé son départ, samedi, via ses comptes sur les réseaux sociaux. Le Français a échoué à mener les Lions de l’Atlas vers le sacre de la CAN 2019, remportée par l’Algérie, après une élimination surprise contre le Bénin en huitièmes de finale de la compétition.

N.K