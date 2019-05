Le message d’Hervé Renard à Nasser Larguet

La Fédération royale marocaine de football a mis un terme à la mission du Directeur technique national, Nasser Larguet.

“Après l’étude de l’audit relatif à l’évaluation du travail de la Direction technique nationale (DTN), la FRMF a décidé de mettre fin à la mission du Directeur Technique national, Nasser Larguet”, indique la Fédération dans un communiqué publié sur son site officiel.

“La FRMF a décidé de restructurer la DTN pour être en phase avec les objectifs fixés par la Fédération”, ajoute la même source, précisant qu’une commission d’experts-techniciens sera constituée pour le choix du nouveau Directeur technique national et la mise en place de la nouvelle stratégie de la DTN.

Ce départ survient après les échecs des sélections nationales de jeunes, à savoir l’élimination récente des U17 et des U23.

Nasser Larguet occupait le poste de directeur technique national depuis 2014. “Remerciement à Nasser Larguet pour son soutien et sa collaboration, depuis mon arrivée à la tête des lions de l’Atlas en février 2016”, a déclaré le sélectionneur national Hervé Renard. “Il fut, avec Mustapha Hadji, un de ceux qui m’ont convaincu de venir travailler au Maroc. Ton départ de la DTN du Maroc, va laisser un grand vide”.

“Félicitations pour tout le travail que tu as accompli et pour ton sens du sacrifice collectif. Je te souhaite bonne chance et je suis certain que le meilleur reste à venir pour toi Nasser. Immense respect à un technicien hors pair et à un homme formidable”, a-t-il conclut.

S.L.