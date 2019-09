Le message de Yassine El Kharroubi au public du Wydad

Le Wydad de Casablanca a été éliminé de la Coupe du Trône après sa défaite (3-1) face à l’AS FAR. Les supporters des Rouges, en colère, ont pointé du doigt le gardien de but Yassine El Kharroubi qui, selon eux, est responsable de cette élimination.

Sur son compte Instagram, El Kharroubi a adressé un message au public du Wydad pour expliquer les raisons de sa méforme et présenter ses excuses après cette défaite.

«C’est avec émotion que je m’adresse à vous. C’était une triste soirée pour le peuple wydadi mais celui qui en a plus souffert, c’est moi. J’aimerais expliquer les choses. Cela fait 3 semaines que je suis blessé à l’adducteur. Je n’étais pas prêt pour jouer le match et on m’a prévenu 4 heures avant le match que j’allais jouer. Il n’y avait pas d’autres choix. Le club allait perdre automatiquement le match car Réda (Tagnaouti) était blessé et le jeune gardien Taha était suspendu. En voulant rendre service au club par amour, tout s’est transformé en cauchemar. C’est le match le plus catastrophique de toute ma carrière. Il fallait clarifier les choses. Merci à tous pour vos messages de soutien. Tomber et se relever est une vertu», a écrit le portier du Wydad.

S.L.