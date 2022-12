Le message de Regragui aux Marocains avant Maroc-France (VIDEO)

Plus que quelques heures avant la rencontre décisive Maroc-France. Walid Regragui a saisi l’occasion pour adresser un message aux supporters marocains à travers le monde, afin d’avoir le maximum de soutien possible lors du match contre les Bleus.

ʺInchallah, nous savons qu’ils seront avec nous, ceux qui sont sur place et les autres au Maroc. On fera le maximum de notre côté. Dirou niya (ayez foi en nous) et on fera de même, afin qu’on puisse avoir un bon résultat et partir en finaleʺ, tel a été le message de Walid Regragui aux Marocains, via le compte officiel de la FIFA sur Instagram.

La publication a généré plus de 62.000 likes en moins d’une heure, sans parler de l’appui de nombreux marocains, qui ont indiqué avoir foi en l’entraineur et en la sélection nationale.

A.O.