Le message de l’Ajax à Hervé Renard après la blessure de Ziyech

La sélection nationale pourrait être privée de son attaquant prodige Hakim Ziyech pour la rencontre face aux Iles Comores prévue samedi prochain. Et pour cause, une blessure qu’il a contractée lors du match de son équipe de l’Ajax face à AZ Alkmaar, comptant pour la huitième journée du championnat hollandais de football.

