Le message de Cristiano Ronaldo à Manchester United (Vidéo)

Ce mardi 23 octobre, la Juventus du Turin affrontera Manchester United pour le compte de la 3ème journée de la Ligue des Champions.

L’occasion pour la nouvelle recrue de la Vieille Dame, Cristiano Ronaldo, de revenir sur son parcours avec le club anglais. «C’est quelque chose d’énorme et de très émouvant pour moi de revenir à Old Trafford. Je me souviens comment c’était quand j’étais ici à Manchester. Je me souviens de tout, des trophées que j’ai gagnés en Ligue des Champions, des coupes. Je me souviens aussi du soutien des supporters. C’était quelque chose de fantastique», a confié CR7, non sans émotion, en conférence de presse.

L’attaquant a également assuré avoir été touché en apprenant qu’il jouera contre son ancien club, ne manquant pas d’adresser un beau message à Alex Ferguson qui a quitté Manchester en 2013 après 27 ans de bons et loyaux services.

«Sir Alex Ferguson est quelqu’un que je n’oublierai jamais. Quelqu’un qui m’a beaucoup aidé à franchir le cap dans ma carrière et je veux lui envoyer mes plus belles pensées», a souligné Ronaldo.

N.M.