Le message de Benatia après la défaite face à l’Argentine

Le capitaine des Lions de l’Atlas a adressé un message au public marocain après la défaite de la sélection nationale face à l’Argentine lors du match amical qui a eu lieu mardi 26 mars au stade Ibn Batouta de Tanger.

Sur son compte Instagram, le joueur d’Al Duhail a tenu à rassurer les supporters. «Malgré les conditions difficiles, nous avons vu de bonnes choses. Bravo au public pour votre magnifique soutien. Dima Maghrib», a-t-il écrit.

Rappelons que la sélection marocaine s’est inclinée face à son homologue argentine par 1 but à 0. La seule réalisation des champions du monde 1986 a été inscrite par Correa Angel, à six minutes de la fin du temps réglementaire de la rencontre. Hervé Renard n’a pas manqué de relever les conditions climatiques, plus précisément les vents violents qui ont entravé le bon déroulement du match.

S.L.