Le message de Badr Hari après sa défaite (PHOTO)

Pour son grand retour sur les rings, Badr Hari a essuyé une nouvelle défaite samedi dernier lors du Glory 78, contre le Polonais Arkadiusz Wrzosek.

Après cet échec décevant, le kickboxer marocain a tenu à adresser un message à ses fans. Sur son compte Instagram, il a écrit : «Vous êtes déçus. Je le suis aussi. Le résultat n’est pas bon. Il est difficile de voir le côté positif de ce combat aujourd’hui. Mais je dois vous dire que je me sentais fort et prêt. Je n’ai pas souffert une seconde avant ce mauvais coup du sort. J’ai de nouveau senti la plénitude. Le résultat est frustrant, mais le chemin est très encourageant. Je suis sur la bonne voie… Et je ne m’arrêterai pas tant que je n’aurai pas nettoyé la division. Tout d’abord, commençons par une revanche. Je tiens à vous remercier pour votre immense soutien. Je vous aime. Je vais vous rendre fiers. Je vous promets».

H.M.