Le message d’adieu d’El Kaabi aux supporters wydadis (VIDEO)

Prêté par le club chinois Heibei China Fortuna au WAC pour une durée de 6 mois, Ayoub El Kaabi a disputé son dernier match avec les Rouges, hier samedi, pour le compte de la 3e journée de la phase de groupes de la Ligue des champions africaine.

Le joueur de 26 ans a terminé son aventure avec le club casablancais de la plus belle des manières. Il a en effet réussi un impressionnant hat-trick lors de cette rencontre.

Au micro de Le Site Info Sport, El Kaabi a tenu à remercier les supporters wydadis pour le soutien qu’ils lui ont apporté durant ces six derniers mois, souhaitant plein succès au club en Champions League et en Botola.

“J’ai passé six merveilleux mois. Merci aux supporters du Wydad du fond du coeur. J’ai vécu les meilleurs moments de ma carrière footballistique avec vous. Je ne vous oublierai pas”, a-t-il affirmé.

Rappelons que le Wydad de Casablanca s’est imposé (4-1) face au Petro Luanda, samedi soir lors d’un match comptant pour la 3e journée de la phase de groupes de la Ligue des champions africaine.

Les hommes de Zoran Manojlovic ont ouvert le score à la 29e minute par le biais d’Ayoub El Kaabi avant que Tony Ribero n’égalise pour le camp adverse. A dix minutes de la fin de la rencontre El Kaabi a redonné l’avantage aux Wydadis qui vont aggraver le score 5 mn plus tard grâce au but contre son camp de Wilson Pinto Gaspar. Lors du temps additionnel, El Kaabi signe un hat-trick en inscrivant le 4e but des Rouge et blanc sur penalty qui permet au club de Casablanca de décrocher les trois points de la victoire.

Au terme de la rencontre, le WAC occupe la 2e position avec 5 points, derrière Mamelodi Sundowns toujours leader du classement avec 7 points. Le club algérien de l’Union Sportive Medina d’Alger est 3e avec deux points tandis que l’adversaire du jour du WAC est lanterne rouge avec un unique point.

Lors de la troisième journée qui se disputera le 10 janvier, le Wydad sera en déplacement en Angola pour croiser le fer avec le Petro Atletico de Luanda.

M.F.