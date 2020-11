Le meilleur buteur français en Europe souhaite rejoindre le Wydad

Le joueur français, Mathias Coureur, a exprimé son souhait d’essayer de nouveaux championnats et de jouer pour le Wydad de Casablanca.

Actuellement meilleur buteur français d’Europe avec le club bulgare Tcherno More Varna, l’attaquant de 32 ans est revenu, lors d’un entretien avec Actufoot, sur ses expériences dans différents championnats européens. Concernant ses projets futurs, ce globe-trotteur du ballon rond a déclaré vouloir expérimenter de nouveaux championnats, dont celui de Colombie et ceux d’Afrique du Nord, et jouer spécialement pour le Wydad.

« J’ai toujours dit que j’aimerais jouer en Colombie ou dans un pays du continent africain. Je voudrais rejoindre le Wydad pour l’ambiance ! Il y a aussi la Thaïlande. J’ai vu des images et cela a l’air pas mal ! Si j’avais un souhait demain, ce serait le Wydad ou un club en Colombie.. J’ai assisté à la finale du championnat colombien et c’était de la folie. Au Maroc, entre le Wydad et le Raja, je choisis le premier. C’est le club préféré de ma femme « , a expliqué le joueur.

M.F.