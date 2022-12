Le mea culpa de Tagnaouti après la défaite face à l’AS FAR (PHOTO)

Ahmed Reda Tagnaouti, gardien de but du Wydad de Casablanca et aussi 3ème gardien de la tanière des Lions de l’Atlas, a fait son mea culpa, ce vendredi 30 décembre, après l’agression caractérisée qu’il a perpétrée contre l’attaquant des FAR, l’Ivoirien Lamine Diakité.

Ce comportement indigne et surprenant de la part d’un footballeur de la trempe de Tagnaouti s’est produit jeudi 29 décembre, lors du match WAC-FAR comptant pour la 10ème journée de la Botola Pro.

Et c’est via son compte officiel Instagram que le gardien wydadi a présenté ses excuses en écrivant, étonnamment d’abord: « Avant toute chose, ce n’est pas dans mes habitudes de commettre des actes antisportifs et de m’en excuser, ensuite! » ( sic).

Et d’ajouter, plus humblement : « Je soussigné, Ahmed Reda Tagnaouti, gardien de but du Wydad et de l’équipe nationale, présenter mes excuses au public marocain, en général, et à celui du WAC, en particulier. Surtout après ce que j’ai commis comme comportement n’ayant rien à voir avec le cadre sportif de la rencontre. Ce qui n’est ni dans mon éducation, ni dans ma manière d’être! ».

Tagnaouti a également avoué: « Je reconnais la faute que j’ai commise, ayant résulté de la pression et de la précipitation. Ainsi, encore une fois, je présente mes excuses au joueur à qui j’ai fait du tort car il reste mon collègue et le football, le fair-play et l’émulation honnête nous réunit ».

Pour rappel, l’arbitre de la rencontre, Redouane Jayed, n’a pas hésité une seule seconde à expulser Tagnaouti du champ de jeu, après le coup de poing que le gardien des Rouge et Blanc a asséné au visage de l’attaquant des FAR, Lamine Diakité.

