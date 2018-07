Le Marocain Achraf Hakimi prêté au Borussia Dortmund

Achraf Hakimi, 19 ans, qui a remporté la Ligue des Champions avec le Real et avait un statut de titulaire durant le Mondial 2018 avec les Lions de l’Atlas, va ainsi poursuivre son apprentissage et gagner plus d’expérience.

